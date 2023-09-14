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Червиченко: Бонгонда хватило на четыре матча, больше не удивляет

14 Сентября 2023 • 21:12 Комментировать
Спартак Москва
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Сочи
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16.09 19:00

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о нападающем «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Поначалу показалось, что «Спартак» очень хорошо угадал с Бонгонда. Но его хватило на матча четыре, пока больше не удивляет. Может быть, покажет еще что-то хорошее», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Функционер считает, что «красно-белые» неплохо усилились в летнее трансферное окно, но теперь нужно посмотреть, как это все сбалансирует Гильермо Абаскаль.

В текущем сезоне Бонгонда принял участие в девяти матчах с учетом всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Тео Бонгонда
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