Червиченко: Бонгонда хватило на четыре матча, больше не удивляет

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о нападающем «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Поначалу показалось, что «Спартак» очень хорошо угадал с Бонгонда. Но его хватило на матча четыре, пока больше не удивляет. Может быть, покажет еще что-то хорошее», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Функционер считает, что «красно-белые» неплохо усилились в летнее трансферное окно, но теперь нужно посмотреть, как это все сбалансирует Гильермо Абаскаль.

В текущем сезоне Бонгонда принял участие в девяти матчах с учетом всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.