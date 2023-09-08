Каррера: «Спартак» не обращался, но я готов рассмотреть предложения из РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «красно-белых».

«По поводу работы в «Спартаке» ко мне никто не обращался. Конечно, я готов рассмотреть предложение о работе в РПЛ», — заявил Каррера Metaratings.

Итальянский специалист был главным тренером московского «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда завоевала золотые медали чемпионата России впервые за 16 лет. Кроме того, при Каррере «красно-белые» впервые в истории выиграли Суперкубок страны.

Завтра, 9 сентября, Каррера будет руководить сборной мира в матче против легенд «Спартака».