Зобнин: Слухи о переходе в «Зенит»? Меня это сильно удивило

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит».

«Меня это сильно удивило, потому что ситуация в «Спартаке» была спокойной. Знаю, что меня публично защитил генеральный директор. К тому же я сам обратился к Реброву, который сразу подтвердил, что это вбросы», — цитирует Зобнина официальный сайт «красно-белых».

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил один гол.

Трудовой договор игрока со столичным клубом рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Зобнина составляет 6 миллионов евро.