Кечинов назвал российских футболистов, которые могут отправиться в европейские клубы

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто из российских игроков может уехать в Европу.

«Пиняев, например, в скором будущем может уехать, если будет прогрессировать. У него хорошие задатки, он молодой парень. Или тот же Литвинов — также, если будет прогрессировать, имеет хорошие шансы», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 10 матчах за «Локомотив», в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три ассиста. На счету Литвинова восемь игр в составе «Спартака» в нынешней кампании и ноль голевых действий.