Бабич спас Абаскаля от отставки, но и «Спартак» показал признаки выздоровления

«Спартак» лишь в самой концовке сумел сломить сопротивление «Сочи» и прервал свою неудачную серию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах субботнего поединка.

Результат затмевает игру

К матчу против «Сочи» «Спартак» подошёл с четырёхматчевой безвыигрышной серией, и кресло под Гильермо Абаскалем зашаталось. Вдобавок к этому агент Станислава Черчесова заявил о готовности своего клиента возглавить «красно-белых», да и Массимо Каррера признавался, что с удовольствием вернулся бы в команду. В этой ситуации проиграть кризисному «Сочи» означало привести к фатальным для испанца последствиям.

Однако точный удар Срджана Бабича в концовке принёс «Спартаку» победу, что позволило Абаскалю вздохнуть спокойно. При этом даже в случае ничьей провальной игру «красно-белых» в поединке с сочинцами назвать никак было нельзя. По счёту кажется, что «Спартак» еле-еле вырвал победу – гол в компенсированное время, когда соперник играл в меньшинстве после травмы защитника гостей. Однако по игре «красно-белые» выглядели очень хорошо. «Спартак» наиграл на победу и мог заранее снимать все вопросы о победителе. Моментов, чтобы отличиться, москвичи создали с запасом, просто не хватало точности в реализации. Забей же свои моменты Бонгонда, Промес, Медина – и впечатление от поединка было бы иным. Выглядело бы, что «Спартак» победил спокойно на классе.

«Спартак» показал признаки выздоровления

«Сочи» сейчас не кажется противником, по которому надо оценивать команду, ставящую перед собой самые серьёзные задачи. Тем не менее «Спартак» продемонстрировал признаки того, что выбирается из ямы. Команда активно начала матч, просто придавив соперника к воротам. Были и моменты, чтобы забивать. На каком-то этапе «Сочи», казалось, привык, навязал вязкую борьбу. Однако во втором тайме Абаскаль сделал ряд перестановок, и «Спартак» вновь стал действовать активнее и создавать моменты. В целом, атакующая линия провела хороший матч.

Можно занести в актив поединка и оборону. Конечно, «Сочи» не слишком нагружал защиту «красно-белых», так что серьёзной проверки не было. Однако оборона «Спартака» на старте сезона славилась тем, что сама умудрялась привозить себе голы. В этот раз сзади «красно-белые» действовали чётко, и даже с редкими вылазками соперника справлялись. По сути, гости создали один момент после стандарта, когда случился неудачный отскок, но это скорее случайность.

Матч против «Сочи» вновь обнажил главную проблему

При этом главная проблема «Спартака» никуда не пропадает. «Красно-белые» хороши в игре, когда мяч не задерживается в центре поля. Быстрые атаки на пространстве в исполнении подопечных Абаскаля – грозное оружие команды. Если же «Спартак» создаёт перегруз на каком-то из флангов, то соперники просто теряются. На старте поединка «Сочи» никак не мог разобраться, что делать, и оборона проваливалась раз за разом.

Однако стоило южанам начать играть плотнее, отойти чуть назад и не создавать пространство, как «Спартак» вновь увяз. В центре поля «красно-белым» отчаянно не хватает игрока с пасом, который мог бы разрезать оборону соперника проникающими передачами. Наверное, Абаскаль надеялся, что эту роль на себя возьмёт Мозес, но нигериец матч в общем-то провалил.

По сути, главная надежда «Спартака» — это Руслан Литвинов в середине поля. У воспитанника есть необходимые навыки, но этот поединок он пропустил, как сказал Абаскаль, из-за повреждения. Сейчас просто непонятно, кто без него сможет в центре наладить игру в пас при массированной обороне противника.

Роман Андреев