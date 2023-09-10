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Шишкин: «С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» находится там, где должен находиться» эксклюзив

10 Сентября 2023 • 19:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о проблемах команды в защите.

- Вам как бывшему защитнику наверняка сейчас больно смотреть на игру «Спартака» в обороне. Что происходит с командой? У вас есть ответ?

- Действительно, больно на это смотреть, потому что команда много пропускает. Нет баланса. Все сейчас критикуют Абаскаля, но мы не знаем, как готовится «Спартак» и кто в каком состоянии находится. Может, тренер исходит из физического и психологического состояния ребят. Все эти предсезонные разговоры, что команда будет бороться с «Зенитом», отвлекают. На тренировках нужно больше сосредоточиться на оборонительных действиях всей команде. С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» сейчас находится там, где и должен находиться, и это печально.

- Такие ляпы в обороне – это индивидуальные ошибки или системный сбой?

- Это систематичная история. Понятно, что бывают ляпы, как в матче с «Уралом», но в целом команде надо начинать обороняться с нападения. Бывают такие моменты, как с «Ахматом», когда при ничейном счете команда получает такие моменты в свои ворота, когда Селихов спасает. Но такие эпизоды не должны допускаться. Ребята должны бежать назад при любом счете. Подбор футболистов позволяет сбалансировано играть в обороне. Такое ощущение, что «Спартак» тренирует только атаку. В нападении все получается. Там большой выбор футболистов, есть креатив. Но в защите нет целостности.

- Вы говорите, что все получается в атаке, но мы видим, что в последних четырех матчах забито всего три мяча.

- Я имел в виду начало чемпионата. Команда хорошо стартонула, но когда начинается шумиха, критика тренера, ротация футболистов, естественно, ребят это сбивает психологически. Отсюда не получается игра не только в обороне, но и в атаке, и команда опускается вниз.

- Когда футболист хорошо сыграл, но потом оказывается в запасе из-за ротации, а мы видели много таких случаев, как он на это реагирует?

- Огромную роль играет сейчас Кубок России. Он идет параллельно со стартом чемпионата, и у команд фактически образовалось два состава. У «Спартака» тоже получилась большая ротация, и стало непонятно, где основной состав, а где резервный. Были большие вопросы по составу с «Зенитом», почему не появился Бонгонда. Но мы не знаем, кто в каком состоянии. Возможно, Абаскаль ошибся, возможно, нет.

- Как оцените ротацию во вратарской линии? За семь матчей мы увидели всех трех голкиперов.

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- Это тоже вопрос. Вроде, есть два равноценных вратаря, и в ответственный момент выпускать Свинова в пекло? Я к нему хорошо отношусь, но с «Пари НН» он пропустил много мячей и опять выходит в основном составе. Очевидно, что у него есть неуверенность. А для голкипера это самое главное. Если брать Акинфеева, от него идет эта уверенность. А здесь получается, что вроде бы первый номер – Селихов, но потом играет Максименко, Свинов. Может, Абаскаль исходит из того, кто как работает на тренировках, мне трудно сказать. Но в целом это неправильно. Должен быть первый номер.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Роман Шишкин
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