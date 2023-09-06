«Сочи» в своих официальных каналах объявил об уходе в чемпионат Бельгии защитника. Это Мусса Сиссако – 22-летний малийский футболист на год станет игроком клуба «РВД Моленбек», что выступает в высшем бельгийском дивизионе. Арендное соглашение между клубами рассчитано на текущий сезон.

Новый клуб малийца идёт на 11-м месте в турнирной таблице после шести сыгранных туров. В активе команды – семь набранных очков.

В минувшем сезоне Сиссако сыграл за сочинцев в 15 матчах во в РПЛ и Кубке России и забил один гол.

Напомним, этим же вечером другой клуб РПЛ, столичный «Локомотив» отправил в Бельгию молодого игрока центра обороны Марка Мампасси.