Абаскаль: Соболев мобильный, мне нравятся такие игроки

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о форварде команды Александре Соболеве.

«Откуда идея попробовать Соболева правым вингером? Соболев не обычный столб, он гораздо мобильнее. Мне очень нравятся такие игроки. У Саши отличное понимание игры, он умеет вытягивать на себя защитников», — цитирует Абаскаля Sports.ru.

Специалист отметил, что Соболев придавал «Спартаку» вариативности, когда играл на фланге.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил четыре мяча и записал на свой счет два ассиста в семи играх во всех турнирах.

Следующий матч «Спартак» проведет 16 сентября против «Сочи». Текстовая трансляция встречи восьмого тура РПЛ пройдет на портале LiveResult. Начало — в 19:00 по мск.