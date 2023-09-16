Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в матче против «Сочи».

«Как я уже говорил, у «Спартака» было преимущество домашнего поля. Вообще странно, обычно в таких случаях играют на нейтральном стадионе. Игроки «Спартак» были фаворитами, но я удивлен, что они так мучились. Вообще логичным результатом была бы ничья. Всё-таки это несправедливо, что игрок «Сочи» получил травму, и команда играла в меньшинстве. После этого «Спартак» навалился и смог затолкать мяч в ворота. Проблем у команды ещё уйма. По составу в том числе.

Эта победа немного скрывает все недостатки. Все запомнят, что они выиграли, а про плохой первый тайм и про травму игрока «Сочи» в конце - нет. Остаётся результат. Во втором тайме «Спартак» играл посильнее, но это за счёт длинной скамейки. В этом матче все сыграло на руку «Спартаку». Работы у тренерского штаба ещё много. Складывается ощущение, что там не все понимают в футболе», - сказал Мостовой.