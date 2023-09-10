​Червиченко – о возможном назначении Черчесова в «Спартаке»: «Честно говоря, похоже на бред»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, какова, на его взгляд, вероятность назначения Станислава Черчесова рулевым «красно-белых» в случае отставки Гильермо Абаскаля.

«Надо спрашивать у тех, кто эти слухи распространяет. Честно говоря, похоже на бред. Что про Черчесова, что про Карреру. Каждый пихает своё. Желающих присосаться к спартаковскому трансферному бюджету хватает с лихвой», - цитирует Червиченко Metaratings.

«Спартак» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи» на своём поле.

Отметим, что Гильермо Абаскаль был назначен тренером «Спартака» в июне 2022 года.