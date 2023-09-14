Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о некоторых матчах восьмого тура РПЛ.

- «Спартак» примет «Сочи». Допускаете, что москвичи снова не смогут выиграть?

- Сочинцы сейчас тоже не в лучшей форме. Поэтому я склоняюсь к тому, что «Спартак» выиграет. Тем более, матч перенесли в Москву. Преимущество будет, конечно, у «красно-белых». Из-за домашнего поля в том числе. Ну и команде Абаскаля надо реабилитироваться за предыдущие неудачи. Болельщики этого ждут. «Спартак» играет неровно, и это не очень хорошо, но у команды должен быть всплеск. Хотя мне кажется, что москвичи не уйдут с поля без пропущенного мяча.

- «Балтика» сможет обыграть «Ростов», который в этом сезоне не блещет?

- Балтийцам уже пора кого-то обыграть. Тем более что команда Игнашевича показывает достойный футбол со всеми соперниками, но она явно недобирает свои очки. Если не сейчас это делать, то когда? Надо цепляться хотя бы за ничью.

Елена Григорьевская