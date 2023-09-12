Чернышов: «Пожелаю Глушакову как можно дольше оставаться в футболе»

Российский тренер Андрей Чернышов порассуждал о будущем опытного российского хавбека Дениса Глушакова. Полузащитник до сих пор не может найти себе новый клуб для продолжения карьеры.

«Пожалею Глушакову как можно дольше оставаться в футболе. Найти себе хорошую команду он может, думаю. Но главное, чтобы он силой и здоровьем обладал. Ему не стоит отказываться от вариантов даже в Первой или Второй лигах», - цитирует Чернышова Betonmobile.

Напомним, что последним клубов Глушакова на данный момент был нижегородский «Пари НН». Он покинул его по окончании прошлого сезона. Минувшим летом Глушаков попробовал себя в пляжном футболе. На данный момент бывшему хавбеку столичных «Локомотива», «Спартака» и сборной России 36 лет.