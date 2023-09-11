Робсон: «Спартак» неважно начал сезон, долго раскачивается»

Бывший нападающий «Спартака» Луис Робсон поделился мнением об игре московской команды в нынешнем сезоне.

«Команда начала неважно сезон. Долго раскачиваются. Надеюсь, что всё устаканится со временем», — приводит слова Робсона «Спорт-Экспресс».

Бразильский футболист выразил уверенность в том, что не только «Спартак», но и действующий чемпион России «Зенит» ещё смогут набрать ход и улучшат свои результаты.

После семи туров РПЛ «Спартак» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.