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Шавло: Карпин никогда не поставил бы игрока с травмой

19 Сентября 2023 • 02:05 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Сочи
окончен

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Шавло оценил конфликт между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и наставником сборной России Валерием Карпиным.

Причиной для недопонимания специалистов стало состояние полузащитника московского клуба Руслана Литвинова, вернувшегося из расположения национальной команды с травмой.

«Литвинова только в конце игры с Катаром заменили. Значит, Литвинов себя чувствовал нормально. Если у игрока повреждение, Карпин никогда бы не поставил его в стартовый состав. Не верю, что Валерий Георгиевич мог так сделать», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Литвинов пропустил матч восьмого тура Российской премьер-лиги против «Сочи» из-за проблем со здоровьем. Ранее игрок вышел в футболке национальной команды на товарищеский матч с Катаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Сергей Шавло Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль
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