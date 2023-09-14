Озбилиз: «Спартак» — самый популярный клуб России»

Бывший футболист столичного «Спартака» Араз Озбилиз оценил популярность «красно-белых» в России.

«Нет сомнений, что «Спартак» — самый популярный клуб России. «Зенит» тоже очень популярен, но, на мой взгляд, не так сильно, как «красно-белые», — заявил экс-игрок в интервью «РБ Спорт». По его мнению, несмотря на больший успех «сине-бело-голубых» в еврокубках, у «Спартака» более численная фанатская база.

Напомним, что после семи туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с 10 очками.