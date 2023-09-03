Психолог предположил, почему Абаскалю тяжело в России

Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил проблемы, с которыми в последнее время столкнулся московский «Спартак». Руководит «красно-белыми», напомним, молодой испанский тренер Гильермо Абаскаль.

«Тут можно говорить не только об Абаскале, но и другом тренере из Испании — Жозепе Клотете (гл. тренер «Торпедо» - прим.). Он нервничает, психует. Главная проблема для них — они не дома, в иной культуре, где всё общение проходит через переводчиков. У них возникает чувство, что их не понимают или понимают неправильно», - поясняет Гущин «РБ Спорту».

В качестве контрпримера Гущин привёл Марцела Личку. Он является гражданином страны Восточной Европы – Чехии и поэтому неплохо прижился в России.

«Тренеру из Западной страны в России трудно, особенно в нынешней политической обстановке», - поясняет Гущин.

Напомним, что после семи матчей в РПЛ «Спартак» идёт лишь на 10-м месте в турнирной таблице с 10 баллами.