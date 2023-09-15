​Мостовой: Карпин будет для меня стоять выше Абаскаля, даже если испанец выиграет трофей со «Спартаком»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой отметил, что не станет выше ценить Гильермо Абаскаля, даже если испанцу удастся выиграть трофей со «Спартаком» в этом сезоне.

«Если Абаскаль в этом сезоне возьмёт трофей со «Спартаком», то он всё равно не станет для меня выше в профессиональном плане. Он не знает, что такое профессиональный футбол. А Валерий Карпин, которому пока не суждено было выиграть трофей, будет для меня стоять выше Абаскаля в качестве тренера», - цитирует Мостового «RT на русском».

Напомним, что Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. С тех пор команда провела 52 матча, в которых показала такие результаты: 27 побед при 11 ничьих и 14 поражениях. В настоящий момент Абаскаль готовит «красно-белых» к домашнему матчу против «Сочи», который пройдёт в субботу. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара», который лидирует, команда Гильермо Абаскаля отстаёт на семь зачётных баллов.

Не пропустите текстовую трансляцию матча между «Спартаком» и «Сочи» на страницах портала LiveResult.