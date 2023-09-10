Ещенко: «Не забывайте, что Джикия был долго травмирован»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался насчёт формы центрбека Георгия Джикии, который в последнее время выступает не лучшим образом в футболке «красно-белых».

«Джикия сдал? Не забывайте, что он долго был травмирован, восстанавливался. Набрать сразу кондиции не так-то просто», – цитирует Ещенко издание «Плеймейкер».

Напомним, 29-летний Джикия в конце прошлого сезона получил травму, из-за которой пропустил внушительный срок. Капитан «Спартака» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги провёл шесть матчей, в которых получил одну жёлтую карточку. За «красно-белых» центральный защитник выступает с января 2017 года.