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Бубнов: «Спартак» поспешил с продлением контракта Абаскаля

03 Сентября 2023 • 16:46 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
16.09 19:00

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «красно-белые» поспешили с продлением контракта Гильермо Абаскаля.

«Когда они только переподписали контракт с Абаскалем, я сразу сказал, что они поспешили. Весну прошлого сезона он, по сути, провалил. Никакой необходимости в этом решении не было», — цитирует Бубнова Sportbox.

Эксперт отметил, что руководство «Спартака» просто дало заработать испанцу и теперь, если его будут увольнять, ему придется выплатить немаленькую сумму.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. На данный момент столичный клуб занимает восьмое место в чемпионате России, набрав десять очков в семи матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов Гильермо Абаскаль
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