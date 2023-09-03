Бубнов: «Спартак» поспешил с продлением контракта Абаскаля

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «красно-белые» поспешили с продлением контракта Гильермо Абаскаля.

«Когда они только переподписали контракт с Абаскалем, я сразу сказал, что они поспешили. Весну прошлого сезона он, по сути, провалил. Никакой необходимости в этом решении не было», — цитирует Бубнова Sportbox.

Эксперт отметил, что руководство «Спартака» просто дало заработать испанцу и теперь, если его будут увольнять, ему придется выплатить немаленькую сумму.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. На данный момент столичный клуб занимает восьмое место в чемпионате России, набрав десять очков в семи матчах.