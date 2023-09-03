Джорджевич провёл сотый матч в РПЛ

В воскресенье днём черногорский форвард «Сочи» Лука Джорджевич провел свой 100-й матч в рамках чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Напомним, что впервые в Россию Джорджевич приехал ещё в 2012 году. И следующие семь лет находился в составе питерского «Зенита», четыре раза за это время уходя в аренду. В 2019 году черногорец наконец перебрался в другой клуб – московский «Локомотив», но после ушёл во вторую в карьере аренду в тульский «Арсенал».

С 2022 года после возвращения из датского «Вайле» Джорджевич вновь является игроком клуба РПЛ – «Сочи».

3 сентября сочинцы крупно уступили на выезде «Оренбургу» - 0:3.