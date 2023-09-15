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Абаскаль: Хобби? Летом люблю отдыхать с холодным пивом на пляже

15 Сентября 2023 • 19:34 Комментировать (3)
Спартак Москва
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Сочи
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Через 21 ч. 59 мин.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своём хобби.

«Мое хобби – проводить время с женой. Раньше играл в падел – обожаю этот вид спорта, но сейчас вообще не успеваю. Зимой мне нравится кататься на сноуборде, а летом люблю отдыхать с холодным пивом на пляже», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.

При этом специалист признался, что сейчас он постоянно думает о футболе и у него не получается переключиться на другие вещи. Футбол отнимает почти все свободное время, добавил испанец.

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. На данный момент «красно-белые» располагаются на девятом месте в РПЛ, набрав десять очков в семи турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (3)
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shatun29
15 Сентября 2023 в 20:25
Ну вот и встало всё на свои места, а мы то думали что за тактику прививает он СПАРТАКУ. Оказывается тактика "падела", осталось ракетки выдать.
ингерман
15 Сентября 2023 в 20:08
ай.. рано тибе ышо об ентам думаць.. нам с бро - мона.. А-ха-ха-ха! )))
One Live
15 Сентября 2023 в 19:54
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