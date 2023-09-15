Абаскаль: Хобби? Летом люблю отдыхать с холодным пивом на пляже

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своём хобби.

«Мое хобби – проводить время с женой. Раньше играл в падел – обожаю этот вид спорта, но сейчас вообще не успеваю. Зимой мне нравится кататься на сноуборде, а летом люблю отдыхать с холодным пивом на пляже», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.

При этом специалист признался, что сейчас он постоянно думает о футболе и у него не получается переключиться на другие вещи. Футбол отнимает почти все свободное время, добавил испанец.

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. На данный момент «красно-белые» располагаются на девятом месте в РПЛ, набрав десять очков в семи турах.