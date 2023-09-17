Березовский: «Игрокам «Сочи» надо взять себя в руки»

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский после победы «Спартака» над «Сочи» (1:0) в матче восьмого тура РПЛ оценил перспективы южан в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, на данный момент «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Березовский не стал исключать того, что в текущем сезоне южанам придётся вести борьбу за выживание, если игроки этой команды не возьмут себя в руки.

«Всё зависит от отрезка, оставшегося до Нового года. На нём необходимо создать запас очков, который позволил бы избежать нервотрёпки на финише. Команде, в составе которой много опытных игроков, надо взять себя в руки», — цитирует Березовского Bobsoccer.ru.

Свой следующий матч в рамках РПЛ южане проведут 23 сентября против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.