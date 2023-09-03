Титов: «Краснодар» оказался объективно сильнее «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался о поражении «красно-белых» от «Краснодара» (0:2) в матче седьмого тура РПЛ.

По мнению эксперта, «быки» одержали заслуженную победу, оказавшись сильнее «Спартака».

«Результат, увы, закономерен. Зачем что-то выдумать и что-то натягивать хотя бы на ничью... Счёт на табло. «Краснодар» оказался объективно сильнее», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата «России» «Спартак» набрал 10 очков и расположился на восьмом месте турнирной таблицы. От первого «Краснодара» «красно-белые» отстают на семь баллов.