Эменике верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки

Бывший игрок столичного «Спартака» Эммануэль Эменике высказался об отстранении российского футбола от международных турниров.

«Футболисты продолжают получать удовольствие от игры в России. Однажды российские клубы всё-таки вернутся в еврокубки. Это может произойти и в следующем году», — заявил нигериец в интервью Sport24. По его мнению, эта проблема решается быстро, а найти выход из ситуации нужно как можно быстрее.

Напомним, что с февраля 2022 года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.