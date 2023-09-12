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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эменике верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки

12 Сентября 2023 • 23:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший игрок столичного «Спартака» Эммануэль Эменике высказался об отстранении российского футбола от международных турниров.

«Футболисты продолжают получать удовольствие от игры в России. Однажды российские клубы всё-таки вернутся в еврокубки. Это может произойти и в следующем году», — заявил нигериец в интервью Sport24. По его мнению, эта проблема решается быстро, а найти выход из ситуации нужно как можно быстрее.

Напомним, что с февраля 2022 года весь российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Эммануэль Эменике
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