Абаскаль: «Мозес шикарно работает с мячом»

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему стал использовать Виктора Мозеса на позиции «десятки».

«Как я дошел до такого решения? Это мои личные ощущения. Я же изучаю игроков. Мозес шикарно работает с мячом, умеет начинать атаки в финальной трети, способен на последний пас, хорошо завершает», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Тренер добавил, что Мозесу сейчас мешают различные травмы, но он надеется, что эта полоса прекратится и футболист принесет «Спартаку» много пользы.

В текущем сезоне 32-летний нигериец провел четыре матча в чемпионате России и отметился одним забитым мячом.