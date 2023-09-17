​5 из 6 прошедших матчей тура РПЛ завершились вничью

Восьмой тур чемпионата России продолжает оставаться весьма миролюбивым. Если взять шесть матчей, которые уже состоялись, то пять из них завершились вничью. Исключением стала игра «Спартака» против «Сочи» - там москвичи вырвали победу в концовке за счёт гол Срджана Бабича.

Все результаты восьмого тура на текущий момент приводим ниже:

«Динамо» - «Пари НН» 1:1;

ЦСКА – «Крылья Советов» 2:2;

«Ахмат» - «Краснодар» 1:1;

«Спартак» - «Сочи» 1:0;

«Балтика» - «Ростов» 2:2;

«Урал» - «Факел» 0:0.

В оставшихся двух матчах восьмого тура РПЛ «Рубин» сыграет против «Зенита», а «Локомотив» - против «Оренбурга».