Гладилин — о матче с «Сочи»: «Это жизненно важная игра для Абаскаля»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Если «Спартак» в ближайшем туре дома не обыграет «Сочи», то дни Абаскаля сочтены. Это жизненно важная игра для него», — заявил Гладилин Legalbet.

Эксперт добавил, что у «Спартака» нет поставленной игры, команда уже опустилась на девятое место и одно очко в четырех матчах — это плохой результат.

Матч восьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи» состоится 16 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.