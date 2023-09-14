Колосков: «Для Абаскаля следующие матчи — решающие»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах «Спартака» в ближайших матчах Премьер-лиги.

«Ведущие игроки «красно-белых» были в сборной, но все равно футболисты должны были перезагрузиться и наладить атмосферу внутри коллектива. Для Абаскаля следующие несколько матчей — решающие. Если ничего не изменится, то он может потерять работу до зимы», — заявил эксперт в интервью «РБ Спорт». По его мнению, прошедшее международное окно должно пойти «Спартаку» на пользу, поскольку коллектив лихорадило в первых матчах текущего сезона.

Напомним, что после семи туров Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля находятся на девятой строчке в турнирной таблице с 10 очками.