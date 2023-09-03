Гунько считает, что «Спартак» должен оставить Абаскаля до зимы

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о последних результатах «красно-белых» в чемпионате России.

«До зимы точно не надо делать никаких телодвижений, поспешные эмоциональные решения к хорошему не приводят. Возможно, Абаскаль находится в каком-то поиске, потому что постоянно меняет состав», — цитирует Гунько «РБ Спорт».

По мнению специалиста, неправильно возносить команду после пяти туров, и так же неправильно хоронить ее после семи игр.

За семь туров «Спартак» набрал десять очков и сейчас идет на восьмой строчке в чемпионате России.

Следующий матч команда Абаскаля проведет на выезде против «Сочи».