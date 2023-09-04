Динияр Билялетдинов: «Абаскалю надо дать время на исправление ситуации»

Экс-игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о неудачной серии «красно-белых» в чемпионате России.

«Ничего катастрофичного в «Спартаке» не происходит. Команде не хватает стабильности. Абаскалю надо дать время на исправление ситуации», — заявил Билялетдинов «РБ Спорту».

Как считает эксперт, смена тренера сейчас никак не поможет «Спартаку» обрести стабильность, нужно смотреть на дальнейшие действия Абаскаля. Тренер должен быть готов к давлению, работая в «Спартаке», добавил бывший игрок.

После семи туров «красно-белые» занимают девятое место в РПЛ, набрав десять очков. Отметим, в последних четырех играх «Спартак» смог пополнить свою копилку только одним баллом.