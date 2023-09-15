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Терёхин: «Спартак» вообще не поймёшь, то он всех скупает, то продаёт» эксклюзив

15 Сентября 2023 • 16:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
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16.09 19:00

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансферную работу «Спартака» и «Краснодара».

- Если анализировать трансферную работу «Спартака», «красно-белые» больше покупали, чем продавали. И это притом, что там и так перебор футболистов.

- «Спартак» вообще не поймёшь, то он всех скупает, то продаёт. Бонгонда выделялся среди приобретений, но только три матча. А потом закис. Даже в состав не попадал. Это не новая ситуация среди легионеров, которые приезжают за деньгами. Несколько туров они поиграют и начинают ходить пешком.

- «Краснодара» нет в топ-3 этого лета ни по покупкам, ни по продажам. Как к этому относитесь?

- Они взяли два-три качественных футболиста перед сезоном. Этого достаточно. Зачем сейчас кого-то докупать? Там молодежь своя хорошая. Состав неплохой. Нет перебора игроков. Все по уму.

- «Быки» отказались продавать Сперцяна. Верный шаг?

- Да. Наверняка по нему будут лучше предложения. Тем более если «Краснодар» займет первое-второе место, цена на него будет другая. Думаю, он до зимы доиграет, и там все решится. Сейчас зачем его продавать, когда чемпионат идет?

- Чью трансферную работу считаете самой эффективной этим летом?

- Вот мы и посмотрим, кто на каком месте подойдет к зимнему перерыву. Каких-то суперприобретений не было, чтобы взяли кого-то, кто находится на слуху. Сейчас это и невозможно. Никто из звезд к нам не поедет, да и не продадут их.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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