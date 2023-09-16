Хохлов: «Когда хочется выиграть, где-то идёшь на риск»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов для «Матч ТВ» дал комментарий после матча со «Спартаком».

- Ваши впечатления по такому матчу?

- Очень тяжелый матч, боевой. Понятно, что «Спартак» - высококвалифицированная команда, но немножко у нас не хватило силенок, чтобы сделать завершающий рывок. Ну и три вынужденные замены как-то спутали нам немного карты.

- В первом тайме камера несколько раз вас выхватывала, и всегда вы покачивали головой. Вас не устраивало то, как развивалась игра?

- Мы очень легко при отборе теряли мяч, нужно было поспокойнее выходить из обороны, расставляться, контроль мяча налаживать. Мы только отбирали, буквально через какие-то мгновения его теряли. Вот здесь хладнокровия не хватало. Наверное, излишнее волнение, настрой какой-то закрывал эти вещи, где должна была быть холодная голова, где можно было играть спокойно. Когда можно было играть в пас. А так мы излишне нервничали, это меня, конечно, не устраивало.

- С учетом того, что три вынужденные замены, вы еще две провели, не оставляя ничего про запас, в итоге получилось такое несчастье.

- А кто от этого застрахован? Последнюю замену держись до последнего, подстраховываясь, но у нас Игнатьев, видно было, уже все силы отдал, и не на последний рывок… Когда хочется выиграть и что-то противопоставить сопернику, естественно, где-то идешь на риск. К сожалению, именно сегодня с Ваней Дркушичем такое случилось, пришлось доигрывать игру в меньшинстве. Не дотерпели.

- Там серьезная травма у Дркушича?

- Еще не знаем, только игра закончилась. Дай бог, чтобы обошлось.

- Почему не Мелкадзе, а Бурмистров был последней заменой?

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- Потому что начали чуть-чуть прижиматься и играть вторым номером. Нам нужны были быстрые игроки в атаку, которые смогут убежать.