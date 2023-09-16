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Тихонов: «Спартак» — сюрприз, может выиграть с красивой игрой или проиграть, когда никто не ждал

16 Сентября 2023 • 14:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
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Через 2 ч. 58 мин.

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался перед матчем «красно-белых» против «Сочи».

«Может ли быть сюрприз в матче? «Спартак» сам как сюрприз. Или они выигрывают с красивой игрой, или они могут проиграть команде, когда никто и не ждал», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» пройдет в субботу, 16 сентября. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в РПЛ. «Сочи» — двенадцатый.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Сочи
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