Созин: «Я думаю, что пока Абаскаля убирать не будут»

Известный футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

Напомним, что в последних четырёх турах РПЛ «красно-белые» набрали всего одно очко и сейчас занимают восьмое место в турнирной таблице.

По мнению Созина, несмотря на последние результаты московской команды, руководство «Спартака» доверяет 34-летнему испанцу и не планирует его увольнять в ближайшее время.

«Я думаю, что пока не будут его убирать. Но, если так пойдёт дальше, то вполне может быть. То, что сейчас под Абаскалем сильно качается, не заметно, доверие у него есть», — цитирует Созина Vprognoze.ru.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 16 сентября против «Сочи». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.