Голкипер «Сочи» Заболотный - о поражении от «Спартака»: Обидно пропускать в концовке

Гоклипер футбольного клуба «Сочи» Николай Заболотный высказался о поражении от московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что обидно пропускать в концовке матча, но дал понять, что команда боролась до конца несмотря на не слишком большое количество опасных моментов.

«Не могу сказать, что и «красно-белые» создали много моментов — может, у них был один проход Промеса. Мы их сдерживали, поэтому обидно пропускать в конце, играя еще в меньшинстве», - приводит слова Заболотного Sport24.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице.