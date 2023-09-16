Салихова раскритиковала судейство в матче между «Спартаком» и «Сочи»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова иронично высказалась о судействе в матче восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 оказался сильнее «Сочи» благодаря голу Срджана Бабича в добавленное время.

«У «Сочи» могут меняться тренеры, состав, но неизменно одно – судьи на поле ведут себя как с младшим братом «Зенита», - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против московского «Динамо» (23.09).