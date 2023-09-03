Рианчо: «О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о своём возможном возвращении в московский клуб.

Напомним, сейчас «красно-белых» возглавляет соотечественник Рианчо Гильермо Абаскаль. В последних четырёх турах РПЛ «Спартак» потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Такие результаты московской команды стали причиной для обсуждений возможной отставки испанского специалиста.

«О работе в «Спартаке» я сейчас не думаю. Я в данный момент работаю в менеджменте «Расинга», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В семи турах текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 10 очков и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.