«Идёт активный рост травы»: Руководитель «Фишта» рассказал о состоянии газона арены

Руководитель спортивной арены «Фишт» Вениамин Богомолов рассказал о текущем состоянии многострадального газона сочинского стадиона.

«Сейчас всё превосходно, идет активный рост травы. Провели агротехнические работы, сейчас выращиваем поле. Все хорошо, газон приводим в порядок», - цитирует Богомолова «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что октябрьские матчи Российской премьер-лиги сочинцы планируют сыграть уже на домашней арене. В том числе и матч против питерского «Зенита», дата которого – 7 октября.

Игру восьмого тура между «Сочи» и «Спартаком», что пройдёт в следующие выходные, всё же решено было перенести.