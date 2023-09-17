Березовский: «Спартак» заслужил победу над «Сочи»

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о матче восьмого тура РПЛ, в котором «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0).

Напомним, что единственный и решающий мяч в прошедшей встрече был забит уже в добавленное время. Березовский считает, что «красно-белые» одержали заслуженную победу, так как в концовке матча они приложили максимум усилий для того, чтобы добиться результата.

«Спартак» очень активно начал, имел неплохие моменты. Подводила суета в завершающей стадии. После перерыва сочинцы несколько выправили игру, даже имели возможность забить гол после подачи углового. В концовке же «Спартак» приложил сверхусилия и подарил своим болельщикам захватывающий сюжет. Победу он заслужил», — приводит слова Березовского Bobsoccer.ru.

В восьми турах РПЛ «Спартак» набрал 13 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 19 сентября против «Пари НН» в рамках группового этапа Кубка России. Начало этой встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.