Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даду: Рябчук — это не продукт молдавского футбола

07 Сентября 2023 • 21:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Экс-футболист ЦСКА и сборной Молдовы Сергей Даду прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский «Спартак».

«Это большое событие для самого парня, что попал в такой клуб, как «Спартак». Надеюсь, что сможет проявить себя, пройдет адаптацию», — приводит слова Даду Legalbet.

Эксперт считает, что Рябчук является добротным футболистом, который хорошо подключается к атакам. Даду отметил, что Рябчук — это не продукт молдавского футбола, ведь он всю жизнь провел в структуре «Порту».

25-летний новичок «Спартака» провел уже шесть матчей в составе новой команды и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Порту Сергей Даду Олег Рябчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
22:36 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Зенит» остаётся главным претендентом на титул в РПЛ»
22:36 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» и «Лион» рассматривали вариант с трансфером Черникова
22:27 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о возможном трансфере Изидора в «Зенит»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Семак сообщил, что у Мостового рецидив травмы
22:02 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» забил «Сепахану» четыре мяча, иранцы ответили голом престижа
21:26 · Россия. Премьер-лига
Даду: Рябчук — это не продукт молдавского футбола
21:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев может возглавить «Кубань» слухи
21:10 · Россия. Премьер-лига
Раскрыт срок будущего контракта Ташуева с «Факелом» слухи
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потерял Мостового в матче с «Сепаханом» 3
20:42 · Россия. Премьер-лига
Прудников — об Абаскале: Эксперименты надо делать на сборах 9
20:35 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков — о Рязанцеве: «У него была великолепная и фантастическая карьера»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Терёхин считает, что Абаскалю стоит дать доработать до зимы
20:32 · Россия. Премьер-лига
Мурнин считает, что «Балтика» и «Рубин» могут сменить тренеров
20:10 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «В «Спартаке» рано ставить Денисова в состав»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Салихова не понимает, почему «Спартак» не реагирует на возможную дисквалификацию Игнатова
Все новости
Рекомендуем