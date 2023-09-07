Даду: Рябчук — это не продукт молдавского футбола

Экс-футболист ЦСКА и сборной Молдовы Сергей Даду прокомментировал переход защитника Олега Рябчука в московский «Спартак».

«Это большое событие для самого парня, что попал в такой клуб, как «Спартак». Надеюсь, что сможет проявить себя, пройдет адаптацию», — приводит слова Даду Legalbet.

Эксперт считает, что Рябчук является добротным футболистом, который хорошо подключается к атакам. Даду отметил, что Рябчук — это не продукт молдавского футбола, ведь он всю жизнь провел в структуре «Порту».

25-летний новичок «Спартака» провел уже шесть матчей в составе новой команды и получил две желтые карточки.