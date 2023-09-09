Каррера уверен, что правильно отстранил Глушакова и Ещенко за лайки

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о бывших игроках «красно-белых» Денисе Глушакове и Андрее Ещенко.

Напомним, итальянский специалист перед своим увольнением отстранил футболистов от основной команды за лайки поста в социальной сети, в котором присутствовала критика в его адрес.

«Сейчас я бы сделал все то же самое. Потому что в тот момент посчитал это правильным поступком. Сейчас повторил бы его», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Напомним, Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команды стала чемпионом России и впервые в истории завоевала Суперкубок страны.