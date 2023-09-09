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Каррера уверен, что правильно отстранил Глушакова и Ещенко за лайки

09 Сентября 2023 • 13:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера высказался о бывших игроках «красно-белых» Денисе Глушакове и Андрее Ещенко.

Напомним, итальянский специалист перед своим увольнением отстранил футболистов от основной команды за лайки поста в социальной сети, в котором присутствовала критика в его адрес.  

«Сейчас я бы сделал все то же самое. Потому что в тот момент посчитал это правильным поступком. Сейчас повторил бы его», — приводит слова Карреры «Матч ТВ».

Напомним, Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команды стала чемпионом России и впервые в истории завоевала Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Андрей Ещенко Массимо Каррера
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