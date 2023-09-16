В восьмом туре Премьер-лиги «Спартак» играл дома против «Сочи». «Красно-белые» подошли к встрече с затяжной серией без побед и были близки к тому, чтобы её продлить. Игра у команды Гильермо Абаскаля не была фееричной, тем не менее, моменты время от времени возникали. Уже в самой концовке сочинцы остались в меньшинстве, а соперник провел решающую атаку. Квинси Промес получил мяч на линии вратарской, в борьбе откатил его чуть назад, и Срджан Бабич нашел щель между голкипером и защитниками «Сочи», забив важный гол.

Все лучшие события этого поединка представлены вашему вниманию.