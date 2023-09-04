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Орлов: «Джикия и Зобнин — лидеры «Спартака» только по зарплате»

04 Сентября 2023 • 19:28 Комментировать (1)
Сочи
...
Спартак Москва
16.09 19:00

Известный журналист Геннадий Орлов поделился мнением об игре ведущих футболистов «Спартака».

«Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут», — заявил Орлов на «Радио Зенит».

По мнению эксперта, «красно-белым» необходимо поменять ведущих игроков команды.

За семь туров «Спартак» набрал всего десять очков и занимает только девятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

В следующем туре подопечным Гильермо Абаскаля предстоит гостевая встреча с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Роман Зобнин Георгий Джикия Квинси Промес
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Комментарии (1)
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Promt Roman
04 Сентября 2023 в 20:54
Ну хоть в дурке всё спокойно и стабильно.
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