Орлов: «Джикия и Зобнин — лидеры «Спартака» только по зарплате»

Известный журналист Геннадий Орлов поделился мнением об игре ведущих футболистов «Спартака».

«Промес в последнем матче пропадал из игры у «Спартака». И я давно говорил: что Джикия, что Зобнин – лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут», — заявил Орлов на «Радио Зенит».

По мнению эксперта, «красно-белым» необходимо поменять ведущих игроков команды.

За семь туров «Спартак» набрал всего десять очков и занимает только девятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

В следующем туре подопечным Гильермо Абаскаля предстоит гостевая встреча с «Сочи».