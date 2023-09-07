Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил стартовую часть сезона для «красно-белых».

- Как оцените стартовую часть сезона для «Спартака»?

- Если брать начало сезона, то все шло хорошо, были победы. Но нынешнее девятое место – неудовлетворительное. Уже в самом начале сезона были видны проблемы в обороне. Было понятно, что с такими проблемами далеко не уедешь. Невозможно занять первое место. Как бы ни играла атака, но если есть проблемы в защите, то рано или поздно поражения пошли бы. Вот мы их и увидели в матчах с более сильными командами.

- А вообще нынешний «Спартак» вам понятен?

- Понятно, как команда играет в атаке. Мне это нравится, если говорить о комбинациях, голах. Но «Спартак» разбалансирован, потому что те футболисты, которые должны обороняться, включая тех, кто должен помогать обороне, имеют с этим проблемы. Поэтому будет сложно решать серьезные задачи с такими проблемами.

- Вы похвалили атаку. Вам нравятся все компоненты: позиционная атака, стандарты, контратаки?

- Мне нравится посыл: когда команда старается играть первым номером. Появились забегания, стенки, играют на третьего. Есть хорошее взаимодействие. Исполнительское мастерство на высоком уровне.

- Какие ошибки допускал Абаскаль на старте сезона?

- Он не определился со стартовым составом. Шли какие-то ротации, и это не очень хорошо. Только три–четыре футболиста выходили постоянно: Соболев, Промес, Джикия и почему-то Дуарте. Мне это вообще непонятно. Как бы Дуарте не играл и сколько бы ни ошибался, он постоянно выходит в старте. Я в недоумении. Остальные ребята менялись. А ведь залог успеха любой команды – это стабильный стартовый состав. Плюс та обойма, которая всегда на подхвате и может усилить игру. А мы видели, что Абаскаль постоянно пытался что-то придумать, передернуть состав. Это не добавляло уверенности футболистам. Я не понимаю, что он ищет ротацией. Если футболист сыграл хорошо, то должен играть в следующем матче, потому что доказал свое право на место в стартовом составе. Должна же быть мотивация. А мы видели, как Зиньковский сыграл здорово на Кубок с «Динамо», а на следующий матч Абаскаль его не поставил. Это относится к Пруцеву, Литвинову, Бабичу. Поэтому мне непонятно, что тренер хочет.

- Кто из игроков понравился по первой части сезона?

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- Бонгонда отмечу. Он только начал играть и сразу стал постоянно забивать. Соболев хорошо выглядел в отдельных матчах. Тех футболистов, на которых я делал ставку, постоянно перетасовывают: Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Мелешин.

- Вас не разочаровывает Промес, который сейчас играет явно ниже своего уровня?

- Это топ-футболист. Он очень много сделал для «Спартака». Он может решить любой эпизод за счет индивидуального мастерства. Его может быть не видно, но в нужный момент он может забить. Мастерство Промеса не вызывает сомнений. Он лидер команды и все равно тащит за собой.

- Как оцените семиочковое отставание от первого места?

- Многовато. Есть задача – бороться за золото, но опять не получается. В прошлом сезоне «Спартак» здорово прошел первый круг, и спад пошел во втором. А сейчас еще первый круг не сыграли, а спад уже идет. Это расстраивает.

- Судьба Абаскаля в «Спартаке» не вызывает тревогу?

- Нет. Не думаю, что увольнение – выход из ситуации. Надо дать ему доработать до конца первого круга и посмотреть, куда команда идет. Если вперед, то пусть работает. А если с ним нет перспектив, то это будет понятно, Тогда надо увольнять его. А чехарда не приносит плодов. Пока не надо дергать Абаскаля.

Елена Григорьевская