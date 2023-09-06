Мостовой — об Абаскале: «В «Спартак» попал случайный человек»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результатах «красно-белых» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, у «Спартака» сейчас всё хорошо, за исключением главного тренера Гильермо Абаскаля. Мостовой считает, что в московский клуб попал случайный человек.

«У «Спартака» всё хорошо, но только вот тренер — ноунейм. Случайный человек попал в такой клуб, как «Спартак». Пусть работает, получает удовольствие», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.