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Балахнин: Между Карпиным и Абаскалем было недопонимание

19 Сентября 2023 • 00:34 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Сочи
окончен

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о ссоре между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и наставником сборной России Валерием Карпиным.

«Ясно, что это именно недопонимание. И оно никак не может отразиться на вызове игроков «Спартака» в сборную», – приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

По мнению специалиста, несмотря на то, что вызов в сборную обязателен для игроков, между тренерами должна быть налажена связь для избежания таких инцидентов. Также Балахнин считает странным вызов в сборную травмированного игрока, отсылая на Руслана Литвинова.

Ранее наставник «Спартака» негативно оценил ставку Валерия Карпина на полузащитника «красно-белых» на товарищеский матч против Катара, что стало причиной для разногласий между специалистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Балахнин Гильермо Абаскаль
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