Гранат: «Если в ближайшие туры результата у «Сочи» не будет, то Хохлова могут попросить уйти из клуба»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о возможной отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

Сегодня, 3 сентября, южане уступили «Оренбургу» (0:3) в матче седьмого тура РПЛ и потерпели уже своё пятое поражение в стартовых матчах сезона.

«Принимать решение по Хохлову руководству «Сочи». Работа тренера полностью зависит от результата. Если в ближайшие туры результата у «Сочи» не будет, то Хохлова могут попросить уйти из клуба», — цитирует Граната «РБ Спорт».

На данный момент сочинцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе шесть набранных очков. Напомним, что Хохлов возглавляет южан с апреля нынешнего года.