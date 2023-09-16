Руслан Литвинов: Есть небольшое повреждение

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о том, почему не попал в заявку на матч восьмого тура Российской премьер-лиги против футбольного клуба «Сочи».

«Почему не в заявке? Есть небольшое повреждение. Правда, что в сборной сломался? Нет, просто травма», - заявил игрок журналистам.

Ранее наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль заявил, что Литвинов имел повреждение до национальной паузы, но по итогу сыграл 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара, который завершился вничью со счётом 1:1.