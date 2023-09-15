​Зобнин: «Мы каждый раз преодолевали трудности, итог всегда оставался положительным»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о трудностях, с которыми столкнулась команда. Как известно, «красно-белые» в четырёх последних турах Премьер-лиги смогли набрать всего лишь одно очко. Как следствие, команда опустилась на девятое место в таблице.

«Я уже много лет в «Спартаке» и за это время видел многое. Случались разные периоды, но мы каждый раз их преодолевали. По-разному, но итог всегда оставался положительным», - цитирует Зобнина сайт «Спартака».

Зобнин отметил, что из-за неудачного результата в Екатеринбурге (поражение от «Урала» 2:3 в четвёртом туре – прим.) команда потеряла уверенность. В то же время футболист сказал, что на дистанции ситуацию можно исправить в лучшую сторону. Зобнин также сообщил, что новичкам команды нужно время на адаптацию.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 16 сентября – против «Сочи».