Прудников — об Абаскале: Эксперименты надо делать на сборах

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников высказался о результатах «красно-белых» в последних матчах чемпионата России.

«Последние матчи посмотреть не удалось, но результат говорит сам за себя. Так что тут тренер должен уже разбираться, искать ответ. Как говорится, победа — ты король, проиграл — картина меняется», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Как считает экс-игрок, эксперименты, которые проделывает наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль, должны проходить на сборах, но главному тренеру виднее.

На данный момент «красно-белые» занимают девятое место в чемпионате России, набрав десять очков за семь туров. В последних четырех матчах команда Абаскаля добыла всего один балл.